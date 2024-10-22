Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября во время встречи с журналистами рассказал о ситуации на разных направлениях фронта. По его словам, на Харьковском направлении ситуация стабилизирована.

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Что происходит на фронте

В то же время он также очертил ситуацию и на других направлениях.

Хотя на Купянском они там иногда в такие маневры идут – в одну, в другую сторону. На Востоке – давят,

– объяснил украинский лидер.

Кроме этого, Зеленский также объяснил, что на Курском направлении наши военные выполняют свои задачи и будут их выполнять столько, сколько потребуется. По словам президента, это важный аспект, им нужно это делать.

Также украинский президент объяснил позицию союзников относительно приглашения Украины в НАТО. По словам Зеленского, большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украины в Альянс до завершения войны, в частности Франция, Великобритания и Италия.

Поддержка Германии зависит от позиции США, а изменения могут произойти после президентских выборов в США в ноябре.