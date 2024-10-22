Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня під час зустрічі із журналістами розповів про ситуацію на різних напрямках фронту. За його словами, на Харківському напрямку ситуацію стабілізовано.

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Що відбувається на фронті

Водночас він також окреслив ситуацію і на інших напрямках.

Хоча на Куп'янському вони там іноді в такі маневри йдуть – в одну, в іншу сторону. На Сході – тиснуть,

– пояснив український лідер.

Крім цього, він також пояснив, що на Курському напрямку наші військові виконують свої задачі і будуть їх виконувати стільки, скільки буде потрібно. За словами президента, це важливий аспект, їм потрібно це робити.

Також український президент пояснив позицію союзників щодо запрошення України до НАТО. За словами Зеленського, більшість країн НАТО підтримують запрошення України до Альянсу до завершення війни, зокрема Франція, Велика Британія та Італія.

Підтримка Німеччини залежить від позиції США, а зміни можуть відбутися після президентських виборів у США в листопаді.