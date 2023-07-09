Как отметил глава государства, совещание состоялось в Замке Любарта в Луцке. В нем продолжалось координационное совещание, которое касалось как безопасности, так и социальной ситуации на Волыни.

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Что обсуждали во время совещания

Прежде говорилось о ситуации в пограничной Беларуси.

Также обсуждали усиление сил обороны и безопасности всего северного участка границы. Речь идет о каждой области без исключения. Относительно ситуации докладывали военные, правоохранители, а также местные власти.

Кроме того, на совещании затронули тему укрытий. А точнее, их состояние. Не обошлось без обсуждения бюджетного обеспечения и рабочих мест.

Зеленский провел совещание на Волыни: смотрите видео

Благодарим всех в области, кто работает ради приближения нашей победы!

– отметил Зеленский.

Об устройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений доложил начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко. От него также заслушали доклад по поводу социально-экономической ситуации в регионе.

доложил начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко. От него также заслушали доклад по поводу социально-экономической ситуации в регионе. О ситуации в зоне оперативной ответственности докладывал командующий ОУВ "Волынь" Владимир Миронюк.

докладывал командующий ОУВ "Волынь" Владимир Миронюк. А вот глава ГПСУ Сергей Дейнеко доложил о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка государственной границы. Речь шла об отрезке на Волыни.

государственной границы. Речь шла об отрезке на Волыни. Об обеспечении жизнедеятельности города и оборонных мерах в условиях военного положения доложил городской глава Луцка Игорь Полищук.

и оборонных мерах в условиях военного положения доложил городской глава Луцка Игорь Полищук. Также заслушали генерального директора ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца. Он рассказал о результатах деятельности предприятия за первое полугодие 2023 года.

На совещании также обсудили криминогенную и оперативную ситуацию в регионе.

Заметим, что с утра Владимир Зеленский и Анджей Дуда прибыли в Луцк. Вместе они посетили костел святых Петра и Павла. Президенты Украины и Польши встретились, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны и 80-летия Волынской трагедии.