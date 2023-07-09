Як зазначив глава держави, нарада відбулася у Замку Любарта, що у Луцьку. В ньому тривала координаційна нарада, яка стосувалася як безпекової, так і соціальної ситуації на Волині.
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Що обговорювали під час наради
Передовсім мовилося про ситуацію у прикордонній Білорусі.
Також обговорювали посилення Сил оборони та безпеки усієї північної ділянки кордону. Мовиться про кожну без винятку область. Щодо ситуації доповідали військові, правоохоронці, а також місцева влада.
Крім того, на нараді торкнулися теми укриттів. А точніше, їхнього стану. Не минулося без обговорення бюджетного забезпечення та робочих місць.
Зеленський провів нараду на Волині: дивіться відео
Вдячний усім в області, хто працює заради наближення нашої перемоги!
– зазначив Зеленський.
- Про облаштування фортифікаційних й оборонних інженерних споруд доповів начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Від нього також заслухали доповідь про соціально-економічну ситуацію в регіоні.
- Про ситуацію в зоні оперативної відповідальності доповідав командувач ОУВ "Волинь" Володимир Миронюк.
- А от голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону. Мовилося про відтинок на Волині.
- Про забезпечення життєдіяльності міста та оборонні заходи в умовах воєнного стану доповів міський голова Луцька Ігор Поліщук.
- Також заслухали генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця. Він розповів про результати діяльності підприємства за перше півріччя 2023 року.
- На нараді обговорили також криміногенну й оперативну ситуацію в регіоні.
Зауважимо, що зранку Володимир Зеленський і Анджей Дуда прибули до Луцька. Разом вони відвідали костел святих Петра і Павла. Президенти України та Польщі зустрілися, щоб вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.