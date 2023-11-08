Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что движение через украинско-польскую границу затруднено. Осложнения стали фиксировать после 13 часов.
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Заблокировано три пункта пропуска
Сначала осложнения заметили в направлении пункта пропуска "Ягодин", а чуть позже в направлении пунктов "Краковец" и "Рава-Русская".
В целом полностью ограничено движение из Польши в Украину,
– подытожил Демченко.
По его словам, сначала польские перевозчики блокировали также и въезд в Польшу из Украины через "Ягодин". В то же время возможно движение грузовиков в направлении "Равы-Русской" и "Краковца", но сейчас они недоступны. Спикер ГПСУ отметил, что около 1000 грузовиков ожидают возможность пересечения границы на всех трех пунктах пропуска из Польши в Украину.
Прогноз неутешительный
Демченко предположил, что, вероятно, ситуация будет усугубляться, ведь польские перевозчики планируют длительную акцию. Как сообщали в Министерстве инфраструктуры, нет никаких официальных требований с польской стороны ни к одному представителю Украины, хотя наше государство инициировало встречу с поляками, чтобы как можно быстрее решать этот вопрос и возобновить движение через границу.
Движение есть, но незначительное
По словам спикера Госпогранслужбы, границу не блокируют для автобусов и легковушек границу не блокируют. Также пропускают гуманитарные грузы и топливо
Участники акций высказывают позицию, что, возможно, они будут пропускать 1 автомобиль в час в направлении Украины неважно, с какими грузами.
О блокировке границы сообщали ранее
- Польские перевозчики изменили свои планы по протестам на границе с Украиной. Они не отказались от них полностью, однако масштаб акций будет значительно меньше. Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко. В частности, поляки перекроют движение грузовиков через "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". Передвижению автобусов, гуманитарной помощи и легковых автомобилей они не будут препятствовать.
- Ранее сообщалось, что польские перевозчики хотели заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, пока власти не выполнят их условия, среди которых – возврат разрешений для украинского бизнеса, запрет регистраций компаний, деньги которых не находятся на территории ЕС и т.д.