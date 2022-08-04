По Харьковщине оккупанты выпустили 4 ракеты С-300: попали в промышленный объект

Оккупанты продолжают обстрелы Харьковщины. При обстреле Немышлянского района Харькова россияне попали в промышленный объект.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. россияне обстреляли Харьков около 1:30 4 августа. Кроме попадания в объект инфраструктуры, есть еще не менее 2 попадания по открытой территории.

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Ситуация на Харьковщине за прошедшие сутки

Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский и Чугуевский районы области. Из-за российских атак повреждены несколько жилых домов и хозяйственных сооружений. В результате атак возникло несколько пожаров. В то же время Циркуны трижды оказались под артиллерийским огнем врага.

Из-за обстрелов в больницах оказались 4 человека – 3 женщины из Чугуевского района и 1 человек из Харьковского. Также погиб 58-летний мужчина во время обстрелов Чугуева. Погибший был гражданином России.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Харькову ночью 4 августа из Белгородской области. В результате атаки образовались 2 воронки диаметрами 7 и 8 метров. Из-за обстрелов возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.



Последствия обстрела Харькова

Что происходит на фронте

Часть Харьковщины находится под оккупацией и на 4 августа там продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг попытался наступать в сторону Байрака – Гусаровка. Наши защитники и защитницы сопротивляются оккупантам, бои продолжаются.

В районе Изюма оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное. Наши воины нанесли урон захватчикам и те отошли.



Карта боевых действий Харьковской области / Карта Liveuamap

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