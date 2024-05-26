Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что действия российских военных на Харьковщине не имеют ожидаемого успеха. Он пояснил, что оккупанты для наступления накопили много ресурсов, однако успешно применять их не удается.

Наступление на Харьковщину

Коваленко отметил, что в Белгородской области россияне накопили ресурс – более 30 тысяч личного состава.

Для первого этапа наступления они подготовили два полка – один в направлении на Липцы, второй на Волчанском направлении. Потенциал каждого из полков при поддержке артиллерии и армейской авиации составляет до 10 километров в сутки. За первые 24 часа стало понятно, что российская наступательная операция терпит фиаско,

– подчеркнул он.

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Военно-политический обозреватель отметил, что ни один из российских полков не смог за первые сутки наступления пройти вглубь территорий Харьковщины. Враг стягивает в Белгородскую область наиболее боеспособные подразделения группы войск "Запад" для наступления на украинские территории.

Они (россияне – 24 Канал) увеличили количество ресурса в Белгородской области. Сейчас там размещено более 40 тысяч личного состава, который продолжают увеличивать, но результата уже третью неделю нет,

– сказал он.

Отпор врагу

Контратаки, которые начались в районе Волчанска очень эффективны. Силам обороны удалось вернуть позиции, которые недавно оккупировали россияне, несмотря на усиление вражеских войск.

Россияне не могут полноценно выполнять наступательные действия. Они в Волчанске ведут городские бои без перспективы полного контроля над городом. Враг столкнулся с нашими оборонительными рубежами и затормозил,

– отметил Александр Коваленко.

Угроза для Сумщины

Чтобы отвлечь внимание от провала на Харьковщине, Россия, по мнению Коваленко, может применить новые силы для начала боевых действий на Сумщине.

Как и на Харьковщине россияне будут пытаться захватить небольшие села, которые есть в 200 – 300 метрах от границы с Россией в серой зоне, где также отсутствуют линии обороны,

– сказал он.

Военно-политический обозреватель добавил, что наступление россиян имело целью показать, что российская армия вроде бы не истощена и имеет потенциал расширять зону боевых действий. Все для того, чтобы среди украинских партнеров возникло беспокойство и они давили на военно-политическое руководство Украины относительно мирных переговоров на российских условиях.

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