В частности Харьковскую область сегодня защищают бойцы 127 отдельной механизированной бригады. Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, они проводят успешные боевые операции и уничтожают силы противника.

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"Бьем, а они дальше лезут"

О работе мобильной огневой группы 127 бригады уже снимали сюжеты. Интересно, что они вместе со своим штатным оружием успешно используют самодельную установку "Град". Ее собрали из трофеев и сегодня этот "Град" очень успешно работает и уничтожает силы врага.

Один из бойцов с позывным "Рокс" до полномасштабной войны работал электриком. Он вернулся в Украину из-за границы и стал в ряды нашего войска. Среди его боевых побед есть уничтожение вражеских штурмовиков и отражение наших позиции.

Вроде неплохо отработали. Они лезут, а мы их бьем каждый день. Бьем, бьем, а они дальше лезут. Не понимаю ради чего они вообще пришли в Украину. Чтобы здесь умереть?,

– поделился "Рокс".

Он добавил, что сейчас его группа работает по серой зоне на территории России, в частности по лесопосадках, где было скопление врага. Каждый оккупант должен понимать, что за приход на украинскую землю ему придется поплатиться.

Заметим, Владимир Зеленский побывал на Харьковщине. Он отметил, что на Волчанском направлении фиксируют наемников из Китая, Африки, Пакистана, Узбекистана. Непростым также является участок обороны возле села Липцы. Военные отважно держат там линию фронта.