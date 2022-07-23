В общей сложности в этой операционной зоне ситуация напряженная, но контролируемая нашими защитниками. Об этом сообщили в оперативной сводке за сутки командования "Юг".
Какие проблемы имеют оккупанты в Херсоне
В настоящее время во временно захваченном врагом Херсоне пытаются возобновить работу захваченных предприятий. Но, по данным нашей разведки, у оккупационных "властей" по состоянию на 22 июля нет достаточной поддержки. Поэтому пока не могут найти достаточное количество специалистов.
Для этого оккупанты даже "возобновили работу" в захваченном ими Центре занятости. В то же время, среди молодежи уже пытаются насаждать пророссийское мировоззрение. Для этого проводят мероприятия так называемого "военно-патриотического воспитания".
Одновременно, опасаясь высадки десанта, оккупационные войска минуют побережье,
– подытожили в ОК "Юг".
Враг атаковал авиацией и РСЗО
Пока российские войска не ведут активного наступления в южных областях. И все же, несмотря на продолжение оборонительных действий, они также наносят удары.
В частности, днем пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 атаковала окрестности Андреевки. К счастью, ни один защитник в результате этого не погиб.
А во второй половине дня россияне совершили атаку реактивными системами залпового огня "Град". Всего выпустили 60 снарядов по селу Каневское в Запорожье. Все попадания были по открытой прибрежной местности и островам в реке Днепр. Потому потерь и разрушений нет.
Авиация ВСУ ударила по скоплениям врагов
Украинские пилоты штурмовой авиации и вертолетов в этот день традиционно продолжили уничтожать оккупантов. Они нанесли 4 удара по двум вражеским опорным пунктам в Херсонской области. Также ударили и по скоплению вражеской силы и техники Николаевской области.
Потери россиян на Юге за 22 июля:
- 93 служащих армии россии;
- реактивная система залпового огня "Град",
- 3 бронетранспортера БТР-82;
- 2 самоходных мощных пушки "Пион";
- 6 военных автомобилей;
- склад с боеприпасами.