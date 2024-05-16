Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что российские оккупационные войска активизировались на южном направлении фронта. По его словам, за минувшие сутки оккупанты совершили там 30 штурмов, однако они не имели успеха.
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Ситуация на направлениях
Он отметил, что в инфопространстве много внимания уделяют Роботино, однако россияне пока больше бьют по Старомайорску.
В частности, в течение суток 15 мая оккупанты совершили 19 безуспешных штурмов в направлении Старомайорского, 7 штурмов в направлении Крынок и 4 штурма Роботино.
Во время этих атак россияне потеряли 130 человек из личного состава, среди них 61 – это погибшие. Как отметил Плетенчук, после начала усиленных атак изменился состав потерь врага. Увеличилась пропорция погибших с трети до половины личного состава.
Успеха враг не имел, однако давление достаточно серьезное. Но все это на фоне использования тех ресурсов, которые уже были до этого там присутствуют. Признаков создания наступательных группировок в нашем направлении не наблюдается,
– отметил Плетенчук.
Ситуация на других направлениях фронта
- На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак за сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Слобожанское, Старица и Волчанск. Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные задачи в Волчанске и держат ситуацию под контролем.
- На Купянском направлении наши воины отбили 30 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка, Мясожаровка, Новоегоровка и Твердохлебово Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
- На Краматорском направлении было отражено 19 попыток наступления в районах населенных пунктов Новый, Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.