Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что российские оккупационные войска активизировались на южном направлении фронта. По его словам, за минувшие сутки оккупанты совершили там 30 штурмов, однако они не имели успеха.

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Ситуация на направлениях

Он отметил, что в инфопространстве много внимания уделяют Роботино, однако россияне пока больше бьют по Старомайорску.

В частности, в течение суток 15 мая оккупанты совершили 19 безуспешных штурмов в направлении Старомайорского, 7 штурмов в направлении Крынок и 4 штурма Роботино.

Во время этих атак россияне потеряли 130 человек из личного состава, среди них 61 – это погибшие. Как отметил Плетенчук, после начала усиленных атак изменился состав потерь врага. Увеличилась пропорция погибших с трети до половины личного состава.

Успеха враг не имел, однако давление достаточно серьезное. Но все это на фоне использования тех ресурсов, которые уже были до этого там присутствуют. Признаков создания наступательных группировок в нашем направлении не наблюдается,

– отметил Плетенчук.

Ситуация на других направлениях фронта