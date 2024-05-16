Дмитро Плетенчук у етері телемарафону сказав, що російські окупаційні війська активізувалися на південному напрямку фронту. За його словами, за минулу добу окупанти здійснили там 30 штурмів, однак вони не мали успіху.

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Ситуація на напрямках

Він зауважив, що в інфопросторі багато уваги приділяють Роботиному, однак росіяни наразі більше б'ють по Старомайорську.

Зокрема, протягом доби 15 травня окупанти здійснили 19 безуспішних штурмів у напрямку Старомайорського, 7 штурмів у напрямку Кринок та 4 штурми Роботиного.

Під час цих атак росіяни втратили 130 осіб з особового складу, серед них 61 – це загиблі. Як зазначив Плетенчук, після початку посилених атак змінився склад втрат ворога. Збільшилась пропорція загиблих з третини до половини особового складу.

Успіху ворог не мав, проте тиск досить серйозний. Але все це на фоні використання тих ресурсів, які вже були до цього там присутні. Ознак створення наступальних угрупувань в нашому напрямку не спостерігається,

– зазначив Плетенчук.

Ситуація на інших напрямках фронту