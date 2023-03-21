Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский отметил, что эти направления, по меньшей мере, 4 месяца находятся под огневым давлением оккупантов. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, именно поэтому военная администрация эвакуирует из Купянска людей – это очень своевременно и решение.

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Приоритетное направление для врага

Он уверен, что противник будет продолжать систематически уничтожать Купянск.

Купянск-Узловой – это приоритетное направление для врага, потому что там расположена узловая развязка железнодорожного полотна, которое дает ему возможность поставлять БК и технику чуть ли не из Москвы. Именно поэтому окупанты хотят захватить этот населенный пункт.

– подчеркнул Ярославский.

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Военнослужащий отметил, что до Купянска-Узлового и до Купянска от Двуречной, где сейчас, где идет линия столкновения, расстояние – 10 – 15 километров.

Пусть попытаются их пройти. Это невозможно,

– отметил он.

Собеседник обратил внимание, что от Авдеевки, где находится линия столкновения, до центра Донецка осталось 9 километров.

"Ждите нас в центре Донецка", - обратился Денис Ярославский к оккупантам.

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