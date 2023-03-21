Командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський зазначив, що ці напрямки щонайменше 4 місяці перебувають під вогневим тиском окупантів. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, саме тому військова адміністрація евакуює з Куп'янська людей – це дуже вчасне і рішення.
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Пріоритетний напрямок для ворога
Він впевнений, що противник буде продовжувати систематично знищувати Куп'янськ.
Куп'янськ-Вузловий – це пріоритетний напрямок для ворога, тому що там розташована вузлова розв'язка залізничного полотна, яке дає йому можливість постачати БК та техніку ледь не з Москви. Саме тому окупанти хочуть захопити цей населений пункт попри все,
– наголосив Ярославський.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Військовослужбовець зазначив, що до Куп'янська-Вузлового та до Куп'янська від Дворічної, де зараз, де йде лінія зіткнення, відстань – 10 – 15 кілометрів.
Нехай спробують їх пройти. Це неможливо,
– зазначив він.
Співрозмовник звернув увагу, що від Авдіївки, де зараз розташована лінія зіткнення, до центру Донецька залишилось 9 кілометрів.
"Чекайте нас у центрі Донецька", – звернувся Денис Ярославський до окупантів.
Ситуація в Харківській області: важливе
- Військовий експерт Сергій Кузан вважає, що Куп'янськ є важливим вузловим центром залізничного сполучення, і саме через місто проходить гілка постачання, яка живить всю північну частину Луганської області.
- Увага ворога також прикута до Харкова – як тільки в місті відновлено енергопостачання, як одразу починаються масовані прильоти по енергорозподільчих підстанціях, по ТЕЦ для того, щоб занурити Харків у пітьму.
- Нещодавно російські військові обстріляли Вовчанськ, що на Харківщині. 47-річний чоловік, водій автівки, отримав поранення. 55-річна пасажирка загинула на місці. Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.