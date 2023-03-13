Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, Куп'янськ є важливим вузловим центром залізничного сполучення, і саме через місто з російського – Валуйки – проходить гілка постачання, яка живить всю північну частину Луганської області.

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Кожний намір окупантів зазнає відсіч

За його словами, ворогу дуже потрібно вийти хоча б в східну частину Харківської області і відновити контроль за залізницею, тому що без неї вони не можуть забезпечувати велике угрупування військ, що розташоване по лінії Куп'янськ – Кремінна на частині Луганської області.

Про всі наміри ворога добре відомо російському командуванню, і кожний намір окупантів зазнає відсіч від наших сил оборони,

– наголосив військовий експерт.

Він підкреслив, що увага ворога також прикута до Харкова. Як тільки в місті було відновлено енергопостачання, як одразу почалися масовані прильоти по енергорозподільчих підстанціях, по ТЕЦ для того, щоб занурити Харків у пітьму.

У цьому полягає весь задум ворога – з Півдня прорвати оборону в районі Вугледару, з Півночі – в районі Кремінної і вийти з забезпеченням через Куп'янськ, щоб зайти в тил нашому Донецькому угрупуванню,

– зазначив Кузан.

Експерт вважає, що всі плани ворога були зірвані і жодного його значного просування не відбулося.

Ініціатива за ЗСУ

Противник з початку року веде активні дії зокрема в районі Кремінної, де точились жорстокі бої. Проте він не досяг значних переваг. Також тривають бої біля Сватового, де ЗСУ вдалося повернути контроль над намеленним пунктом Новоселівське.

За 10 кілометрів від Куп'янська у напрямку Лимана ворог сконцентрував чимало резервів. Це вилилось у бої біля населеного пункту Гряниківка. Проте вийти до ріки Оскіл по всій її протяжності окупанти не можуть.

Ворог не очікував, що зустріне такий опір від наших сил. Посприяла українським захисникам також лісиста місцевість, яка заважала просуванню важкої техніки росіян. А також допомогли набудовані лінії оборони,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, зараз на цих напрямках ініціатива саме за українськими силами оборони.

Чому ворогу не вдається просунутись по Куп'янському напрямку: дивіться відео

В планах ворога – вирівняти лінію фронту

"Ворог накопичив великі сили біля Кремінної. Вони далі там залишаються і потребують великого споживання. Для цього їм потрібна залізниця. Але отримати контроль над залізницею, над Куп'янськом і загалом над територією східніше річки Оскіл і Оскільського водосховища окупантам не дозволяють наші сили оборони", – зауважив аналітик.

На його думку, в планах ворога вийти до Харківської області і вирівняти лінію фронту, по річці Оскіл, щоб на Півдні була водна перепона – Дніпро, а на Сході – Оскіл.

"Як їм не вдається захопити Бахмут, так само, їм не вдається просунутись по цьому напрямку", – резюмував Сергій Кузан.

Ситуація на Куп'янському напрямку: коротко