Оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны с участка, после которого они будут осуществлять попытки продвижения к Купянску-Узловому. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что украинские военные активно противодействуют разведывательным дронам россиян.

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Четкая задача россиян на Купянщине

Командир батальона рассказал, что на Купянском направлении интенсивность боевых действий чрезвычайно безумная.

Враг имеет четкое задание, которое должно достичь в краткосрочной перспективе – занять плацдарм на левом берегу реки Оскол и надежно там закрепиться,

– подчеркнул Федоренко.

После этого, россияне будут пытаться продолжать наступательные действия и распространять свое влияние, в частности, на Купянск-Узловой, который является принципиальным для противника.

Купянск-Узловой, по словам командира батальона, имеет дополнительную систему определенных сооружений, из которых достаточно сложно отбивать оккупантов.

Бои на Купянском направлении: смотрите на карте

Для реализации этой задачи враг не жалеет авиации с управляемыми авиабомбами и пытается таким образом нанести максимальное количество ударов по левобережью Купянска. В сам город КАБы тоже часто прилетают.

Так или иначе, Силы обороны активно противодействуют разведывательным средствам противника, которые корректируют огонь вражеской авиации,

– добавил Федоренко.

Напомним, ранее командир батальона рассказал, что недавно оккупанты имели задание занять плацдарм на левобережье Купянска с помощью легкобронированной и бронированной техники. Однако ВСУ уничтожили почти всю технику противника. Кроме того, россияне наступают "волнами", не жалея личный состав.