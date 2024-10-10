Окупанти намагаються витіснити Сили оборони з ділянки, після якої вони будуть здійснювати спроби просування до Куп'янська-Вузлового. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що українські військові активно протидіють розвідувальним дронам росіян.

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Чітке завдання росіян на Куп'янщині

Командир батальйону розповів, що на Куп'янському напрямку інтенсивність бойових дій надзвичайно шалена.

Ворог має чітке завдання, яке має досягти в короткостроковій перспективі – зайняти плацдарм на лівому березі річки Оскіл та надійно там закріпитись,

– підкреслив Федоренко.

Після цього, росіяни намагатимуться продовжувати наступальні дії та поширювати свій вплив, зокрема, на Куп'янськ-Вузловий, який є принциповий для противника.

Куп'янськ-Вузловий, за словами командира батальйону, має додаткову систему певних споруд, з яких достатньо складно відбивати окупантів.

Бої на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Для реалізації цього завдання ворог не шкодує авіації з керованими авіабомбами та намагається у такий спосіб завдати максимальну кількість ударів по лівобережжі Куп'нська. У саме місто КАБи теж часто прилітають.

Так чи інакше, Сили оборони активно протидіють розвідувальним засобам противника, які корегують вогонь ворожої авіації,

– додав Федоренко.

Нагадаймо, раніше командир батальйону розповів, що нещодавно окупанти мали завдання зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янська за допомогою легкоброньованої та броньованої техніки. Однак ЗСУ знищили майже усю техніку противника. Крім того, росіяни наступають "хвилями", не шкодуючи особовий склад.