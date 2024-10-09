Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, представники школи досі не змогли порахувати увесь обсяг збитків. ФАБ впав на спортивний майданчик. Тепер там величезна вирва. Також бомба пошкодила будівлю школи та сусідні багатоповерхівки.

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Центральна вулиця сильно розбита

Попри постійні російські обстріли, люди намагаються жити. Волонтери, комунальні служби та й просто небайдужі почали прибирати завали, прикривати розбиті вікна тощо. Енергетики працюють, щоб була електрика.

Вирва від прильоту ФАБ-1500 / Скриншот з відео

Пошкоджена школа / Скриншот з відео

Уламки ФАБ-1500 / Скриншот з відео

Одна з пошкоджених будівель внаслідок прильоту / Скриншот з відео

Боляче дивитися на центральну вулицю міста. Деякі будівлі ще влітку були цілими. Зараз вони напівзруйновані через російські обстріли. До прикладу, 8 жовтня окупанти двічі вдарили по Куп'янську з артилерії; один раз зафіксували приліт авіабомби по цивільному складу. Також був нічний удар, але поки невідомо, з якої зброї.

Кожна людина, яка зараз в Куп'янську, виконує героїчну роботу. Вже було щонайменше два випадки, коли окупанти запускали FPV-дрони по зупинці громадського транспорту. Але місто живе. Працюють крамнички, аптеки, продовжують працювати освітяни. Звісно, дистанційно, адже ситуація важка з обстрілами,

– розповіла Черненко.

Зруйнована будівля на центральній вулиці / Скриншот з відео

Багатоповерхівка без вікон у Куп'янську / Скриншот з відео

Місцеві чітко бачать, що росіяни займаються тероризмом. Вони хочуть повністю знищити місто, щоб воно було непридатним для життя.

Вранці 6 жовтня окупанти вдарили FPV-дроном по автобусній зупинці. Двоє чоловіків 68 та 40 років зазнали поранень. Останнього доправили до лікарні.