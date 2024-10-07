Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що українські військові знищують фактично всю техніку росіян. Для повної стабілізації ситуації ЗСУ потрібно ударні безпілотники та техніка.

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Зміни на Куп'янському напрямку

Командир батальйону розповів, що ситуація на Харківщині залишається складною з огляду на інтенсивність ведення бойових дій та застосування ресурсу ворогом як живої сили, так і техніки.

Минулого тижня росіяни мали завдання – здійснити масований прорив та зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янська за допомогою легкоброньованої та броньованої техніки.

"Завдяки роботі Сил оборони в цей день було знищено майже всю техніку противника. Лише нашому батальйону "Ахіллес" вдалось знищити 20 одиниць техніки та підбити ще 20, які на наступний день ми допалювали на полі бою, щоб противник їх не забрав", – зазначив Федоренко.

Зауважте! Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що росіяни на Куп’янському напрямку також використовують багато дронів. Мовиться про розвідувальні безпілотники "Орлан", SuperCam та Zala, ударні "Ланцет", дрони-камікадзе.

Окупанти, не маючи перевагу в техніці, використовують у великій кількості свій особовий склад. Вони наступають "хвилями": частина росіян іде, ЗСУ їх знищують і після цього йдуть наступні. У такий спосіб ворог намагається витіснити українських військових з певних позицій.

Противнику не вдалось провести масовані штурмові дії та зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янська. Він рухається повзучим наступом, витрачаючи неспівмірний ресурс живої сили та техніки. Силам оборони вдалось суттєво призупинити наступ,

– наголосив командир батальйону.

Він також розповів, що загалом наступною метою окупантів є зайняття плацдарму на лівому березі річки Оскіл та витіснення Сил оборони з Куп'янська-Вузлового.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Федоренко спрогнозував: якщо українські військові будуть мати відповідну кількість техніки та ударних безпілотників, ворога вдасться зупинити повністю та стабілізувати ситуацію.