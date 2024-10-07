Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что украинские военные уничтожают фактически всю технику россиян. Для полной стабилизации ситуации ВСУ нужно ударные беспилотники и техника.

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Изменения на Купянском направлении

Командир батальона рассказал, что ситуация на Харьковщине остается сложной, учитывая интенсивность ведения боевых действий и применения ресурса врагом как живой силы, так и техники.

На прошлой неделе россияне имели задание – осуществить массированный прорыв и занять плацдарм на левобережье Купянска с помощью легко бронированной и бронированной техники.

"Благодаря работе Сил обороны в этот день была уничтожена почти вся техника противника. Только нашему батальону "Ахиллес" удалось уничтожить 20 единиц техники и подбить еще 20, которые на следующий день мы дожигали на поле боя, чтобы противник их не забрал", – отметил Федоренко.

Заметьте! Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что россияне на Купянском направлении также используют много дронов. Говорится о разведывательных беспилотниках "Орлан", SuperCam и Zala и ударных "Ланцетах", дронах-камикадзе.

Оккупанты, не имея преимущество в технике, используют в большом количестве свой личный состав. Они наступают "волнами": часть россиян уходит, ВСУ их уничтожают и после этого наступают следующие. Таким образом враг пытается вытеснить украинских военных с определенных позиций.

Противнику не удалось провести массированные штурмовые действия и занять плацдарм на левобережье Купянска. Он движется ползучим наступлением, тратя несоизмеримый ресурс живой силы и техники. Силам обороны удалось существенно приостановить наступление,

– отметил командир батальона.

Он также рассказал, что в целом следующей целью оккупантов является занятие плацдарма на левом берегу реки Оскол и вытеснение Сил обороны из Купянска-Узлового.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Федоренко спрогнозировал, что если украинские военные будут иметь соответствующее количество техники и ударных беспилотников, врага удастся остановить полностью и стабилизировать ситуацию.