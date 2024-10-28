Отражение штурма произошло в Донецкой области между населенными пунктами Шахтерское и Новоукраинка. Соответствующее видео опубликовали в DeepState.

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Смогла ли украинская армия противостоять врагу

Российская армия проводила штурм в течение нескольких дней. Для этого привлекли около 40 единиц боевой техники, а именно танки, боевые машины пехоты и грузовики для транспортировки штурмовых групп.

Значительное количество боевых машин, что двигались колонной, было вовремя обнаружено украинской аэроразведкой. Их удалось успешно обезвредить с помощью FPV-дронов.

128 отдельная бригада отражает штурм на Кураховском направлении / видео DeepState

Украинские военные также организовали засаду на вражеский танк и смогли подбить его из ручного противотанкового гранатомета. Из-за потерь противник был вынужден отправить бронетранспортер к позиции 128-й отдельной бригады. Украинским бойцам удалось в упор расстрелять его.

Штурм российской армии провалился и не дал никаких результатов. Врага отбросили на его первоначальные позиции.

27 октября в Донецкой области ВСУ дронами уничтожили вражеский БТР и остановили наступление врага. Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины показало видео с обезвреживанием вражеской техники.