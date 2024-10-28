Відбиття штурму відбулося на Донеччині між населеними пунктами Шахтарське та Новоукраїнка. Відповідне відео опублікували в DeepState.

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Чи змогла українська армія протистояти ворогу

Російська армія проводила штурм протягом декількох днів. Для цього залучили близько 40 одиниць бойової техніки, а саме танки, бойові машини піхоти та вантажівки для транспортування штурмових груп.

Значна кількість бойових машин, що рухалися колоною, була вчасно виявлена українською аеророзвідкою. Їх вдалося успішно знешкодити з допомогою FPV-дронів.

128 окрема бригада відбиває штурм на Курахівському напрямку / відео DeepState

Українські військові також організували засідку на ворожий танк та змогли підбити його з ручного протитанкового гранатомета. Через втрати противник був змушений відправити бронетранспортер до позиції 128-ї окремої бригади. Українським бійцям вдалося впритул розстріляти його.

Штурм російської армії провалився та не дав жодних результатів. Ворога відкинули на його початкові позиції.

27 жовтня на Донеччині ЗСУ дронами знищили ворожий БТР та зупинили наступ ворога. Центральне територіальне Управління Національної гвардії України показало відео зі знешкодженням ворожої техніки.