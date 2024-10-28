Про наслідки атаки розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Повітряна тривога в області була оголошена о 00:15 і станом на дев'яту ранку триває вже понад 8 годин.

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Російські "Шахеди" атакували Житомирщину

Віталій Бунечко повідомив, що через падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа у приватному володінні в одному з населених пунктів Житомирського району.

Там загорівся дерев'яний житловий будинок, вогонь від якого перекинувся на шлакоблочну господарську будівлю. За словами ДСНС, вогонь знищив будинок та покрівлю споруди.

Завдяки ефективним діям ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає,

– написав Віталій Бунечко.

Очільник Житомирської ОВА також подякував силам ППО та рятувальникам за професіоналізм та постійну готовність до виконання бойових завдань.

Вночі "Шахеди" атакували Житомирську область / Фото: ДСНС Житомирщини

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Цієї ночі під ударом ворожих безпілотників опинилася також Київщина. В ОВА повідомили, що влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Однак в одному з районів області впали уламки, які пошкодили один приватний будинок.