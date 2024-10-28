Глава Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що в області працювали сили ППО та вже відомо про збиті цілі. Повітряна тривога у Київській області триває з 20:53 27 жовтня, у Києві лунала з 21:24 по 21:45 та з 22:24 по 23:32.

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Що відомо про наслідки атаки на Київщині

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає,

– запевнив Кравченко.

За його словами, в одному з районів області впали уламки, які пошкодили один приватний будинок. Зокрема, там вибиті вікна.

Також внаслідок атаки ворога загорілась трава, проте пожежу оперативно ліквідували.

Всі оперативні служби станом на 8:38 28 жовтня продовжували фіксувати наслідки атаки.

До речі, Київська обласна військова адміністрація розповіла, що протиповітряна оборона на Київщині працювала напередодні о 22:14 та о 7:32 28 жовтня.