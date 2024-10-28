Які наслідки російської атаки на Рівненщину сьогодні, розповів голова ОВА Олександр Коваль у телеграмі.

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Атака "Шахедами" на Рівненщину сьогодні

Посадовець констатував, що на Рівненщині була чергова тривожна ніч. Однак завдяки успішній роботі наших захисників вдалося збити 7 повітряних цілей агресора.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Дякую військовим за професіоналізм. На місцях збиття вже працюють відповідні служби,

– зазначив Олександр Коваль.

Також голова Рівненської ОВА закликав жителів області, у разі виявлення уламків, не чіпати й не фотографувати їх, а повідомляти рятувальників чи поліцію.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зауважимо, станом на 07:20 російська атака "Шахедами" на Україну триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.