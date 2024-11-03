Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба 3 ноября. Рассказываем, как изменилась карта боевых действий за сутки.

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В Генштабе сообщили, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 69 авиаударов, в частности, задействовал одну ракету и сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил более 3 тысяч обстрелов, из них 112 – из РСЗО.

В районах поселков Юнаковка, Журавка, Басовка Сумской области; Слатино, Казачья Лопань, Малые Проходы, Песчаное, Синьковка, Голубовка, Терны Харьковской области; Торецк, Курахово, Ильинка, Успеновка, Богоявленка, Максимовка, Великая Новоселка Донецкой области, Лобково, Новодарьевка, Малая Токмачка, Юрковка Запорожской области оккупанты нанесли авиаудары.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.



На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Украинские защитники отражали штурмовые действия неподалеку Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне 14 раз пытались прорвать оборону украинских войск. В частности, атаковали вблизи Грековки, Тернов, Ямполовки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 КАБов.



На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.



На Краматорском направлении россияне атаковали один раз в районе Предтечино.



На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.



На Покровском направлении наши защитники остановили 23 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр, Крутой Яр и Новогродовка.



На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.

На Времовском направлении противник совершил 12 штурмов наших позиций в районе Трудового и Максимовки.

Активно привлекая авиацию, враг атаковал в районе Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки на Ореховском направлении.



На Приднепровском направлении наши войска отбили 3 атаки противника в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.