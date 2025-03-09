Такое мнение высказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу, изменив архитектуру фронта. Также россиянам удалось прорвать границу в Сумской области и взять под огневой контроль дорогу Юнаковка – Суджа.

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Украина должна переходить в оборону

Свитан отметил, что операция на Курщине проводилась с одной целью – сковать там российские войска, которые должны были попасть на Восточный фронт и продавить украинскую третью линию обороны под Покровском.

Эта задача выполнена – операция ВСУ в Курской области связала на этом направлении до сотни тысяч российских войск, а примерно половину – отминусовала. Это количество оккупантов не попало на Восточный фронт. Его конфигурация сегодня не выгодна россиянам,

– подчеркнул военный эксперт.

На сегодня операцию ВСУ в Курской области, по его мнению, уже можно сворачивать. Украинским силам надо выйти с севера вклинения на Курщине и вытеснить россиян из зоны у границы – от Теткино до Суджи, прикрывшись рекой Сейм. Так необходимо сделать, исходя из прогнозируемой ситуации по поставкам американского вооружения Украине.

Поскольку США приостановили военную помощь Украине, то ВСУ должны сворачивать операцию в Курской области. Если бы этого не произошло, то эта операция была бы расширена,

– подчеркнул он.

Поэтому, как предположил Свитан, Украина должна переходить в глухую оборону. Лучше, по мнению полковника ВСУ в запасе, это сделать на территории Курской области – на глубине 5 – 7 километров.

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Имеют проблемы на Востоке

В то же время Курская операция предоставила возможность ВСУ получить неплохие позиции на Восточном фронте.

Россияне сейчас имеют большие проблемы возле Покровска. Продолжается разматывание их войска с юга и с севера вклинение, что там есть. Враг не укрепил фланги, потому что нечем,

– сказал военный эксперт.

Также продолжается операция по возвращению утраченных позиций в районе Торецка. Если удастся его удержать, тогда россияне не смогут двигаться с юга в сторону Константиновки. Похожая ситуация у Часового Яра, где продвижение оккупантов остановлено.

Кроме того, украинские силы сдержали движение противника на Северском направлении – в районе Белогоровки.

В районе реки Оскол украинские силы проводят операции по восстановлению ранее утраченных позиций. Враг оказался на западном берегу в полукотле – прижатый к реке.

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Сегодняшние проблемы россиян на Восточном фронте произошли именно потому, что Украина с августа 2024 года удерживает их резервы на Курском направлении,

– отметил Роман Свитан.

Однако пришло время, по словам военного эксперта, менять архитектуру фронта на Курском направлении. Генштаб ВСУ будет определять, в какой последовательности и с какой скоростью это будет происходить, и об этом станет известно в ближайшее время.

Отметим, что по данным DeepState, россияне оккупировали Малую Локню и ее окрестности, расположенные к северу от Суджи в Курской области. Ранее аналитики проекта сообщали о захвате врагом Лебедевки и о его продвижении в Черкасском Поричном.