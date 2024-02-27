Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты, которые воюют на левом берегу, имеют проблемы с психологическим состоянием.
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Нагнетание нужно России
Нагнетание ситуации вокруг Крынок и вокруг плацдармов на левом берегу вообще сейчас чрезвычайно выгодно именно врагу. Они имели фальстарт с заявлением, что все уже побеждено и все достижения, которые им обозначались как обязательные к тем квазивыборам, которые они планируют, уже выполнены,
– отметила пресс-секретарь.
На самом деле россияне не получили преимущество на этом участке фронта, поэтому они не имеют, чем порадовать Владимира Путина. Именно поэтому оккупанты пытаются насытить информационное пространство ложной информацией. Гуменюк призвала доверять только официальным источникам информации.
Ежедневно Силы обороны сообщают о количестве штурмов, которые пытались провести россияне на левом берегу. В частности, за минувшие сутки захватчики попытались провести всего две атаки, что доказывает то, что россияне имеют проблемы с морально-психологическим состоянием. Захватчики на этом направлении продолжают действовать без применения бронетехники – это серьезно нервирует личный состав.
Ситуация на Херсонщине
- Отметим, что около недели назад россияне распространили фейк о якобы захвате Крынок. Тогда аналитики Института изучения войны также отмечали, что соответствующее сообщение направлено на создание психологического эффекта – это нужно Путину перед выборами.
- В сети появилось видео, на котором двое оккупантов впопыхах пробрались на окраину Крынок с флагами России, чтобы записать "победное" видео. Наталья Гуменюк иронично отреагировала на это, отметив, что оккупанты почему-то "взяли", "поставили флаг", но сразу же быстро сбежали. На видео четко видно, что они бегут в сторону своих позиций.
- Силы обороны сначала наблюдали за двумя "смельчаками", а потом накрыли их из минометов и применили дроны. Группу врага один за другим уничтожили украинские военные. Установка флагштока в Крынках стоило российской армии жизни более десяти захватчиков.