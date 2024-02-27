Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти, які воюють на лівому березі, мають проблеми з психологічним станом.

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Нагнітання потрібне Росії

Нагнітання ситуації навколо Кринків і навколо плацдармів на лівому березі взагалі зараз надзвичайно вигідно саме ворогу. Вони мали фальстарт з заявою, що все вже переможено і всі досягнення, які їм позначалися як обов'язкові до тих квазівиборів, які вони планують, вже виконані,

– зазначила речниця.

Насправді ж росіяни не отримали перевагу на цій ділянці фронту, тому вони не мають, чим порадувати Владіміра Путіна. Саме тому окупанти намагаються наситити інформаційний простір хибною інформацією. Гуменюк закликала довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Щодня Сили оборони повідомляють про кількість штурмів, які намагалися провести росіяни на лівому березі. Зокрема, за минулу добу загарбники спробували провести всього дві атаки, що доводить те, що росіяни мають проблеми з морально-психологічним станом. Загарбники на цьому напрямку продовжують діяти без застосування бронетехніки – це серйозно нервує особовий склад.

Ситуація на Херсонщині