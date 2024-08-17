Где самая сложная ситуация на фронте: Рыженко назвал направление

Одной из целей Курской операции было снятие россиянами своих сил из Донецкой области. Несмотря на это на линии фронта есть направление, с которого россияне их не снимают и продолжают давить.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что самым сложным направлением является Покровское. Там враг преобладает в личном составе и авиации.

Где самая сложная ситуация на фронте

По словам капитана, россияне давят у Часового Яра, а также на Торецком и Покровском направлениях. Последний - самый сложный. Россияне преобладают в пехоте, которой имеют в десять раз больше, а также в пехоте и артиллерии. Однако ВСУ продолжают держать оборону.

Враг больших приобретений там нет. Хотя до Покровска действительно россияне недалеко. Город обстреливается, проводят эвакуацию,

– отметил Рыженко.

Он рассказал, что пока враг не забирает силы с Покровского направления и не перебрасывает их на Курщину. Враг это осуществляет с Юга, Крыма, однако не из Донецкой области. Для России это направление фронта является приоритетным.

Покровское направление: смотрите на карте

Однако другую такую неожиданную операцию, как на Курщине, Россия может не выдержать. Курск доказал важный урок – Россия пытается диктовать условия и хочет воевать там, где хочет. Там, где выбирает воевать ее оппонент – она воевать не готова,

– отметил капитан.

В Донецкой же области Россия имеет примерно 400 тысяч военных, что является серьезной группировкой. Однако резервов россияне не имеют для того, чтобы увеличивать темп наступления.