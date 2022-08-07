В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте – апреле

В разгар лета российские оккупанты решили начать захоронение мирных жителей Рубежного, которых они убили во время боев в марте и апреле. Известно о захоронении не менее 63 человек.

В апреле оккупанты завладели большей частью города, а уже в мае его захватили полностью. Однако похоронить убитых мирных жителей, чьи тела были прямо на улицах, они решили только в августе.

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Оккупанты решили похоронить останки в наибольшую жару

Сергей Гайдай подчеркнул, что оккупанты по неизвестным причинам решили дождаться наибольшей жары и тогда похоронить тела убитых мирных жителей. Поэтому глава Луганской ОВА предположил, что мы еще о многих погибших просто не знаем.

Хочется спросить – а еще позже нельзя было начать? Большей территорией города россияне овладели еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды? Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц,

– подчеркнул Гайдай.

Ситуация в Луганской области

В эфире общенационального телемарафона Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в Луганской области – критическая. Оккупанты пользуясь сложным положением мирных жителей, агитируют их идти на псевдореферендум за продовольственные пайки.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что возобновить теплоснабжение в Луганской области почти невозможно. Теоретически до крупных городов, которые пострадали от боевых действий – Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, Каменского – можно подвести газ, но разрушена инфраструктура городов, поэтому до наступления холодов, ее восстановить невозможно. В то же время, жители Луганщины уже не могут эвакуироваться, поскольку нет гуманитарных коридоров.

В то же время оккупанты решили вместо отопительного сезона готовиться к псевдореферендуму и агитировать местных жителей. Однако Сергей Гайдай отметил, что захватчики могут сфальсифицировать результаты. Глава ОВА подчеркнул, что многие считают жителей Луганщины пророссийскими, однако после полномасштабного вторжения на территорию области, которая была под контролем Украины по состоянию на 24 февраля, во многих общинах люди с украинскими флагами выходили на митинги против оккупации.

Однако для лживой демонстрации ситуации в области оккупанты привезли нескольких людей, с которыми сняли пропагандистские сюжеты якобы о том, что жители Луганщины "ждали" оккупантов.

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