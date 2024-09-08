Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что россияне столкнулись с логистическими проблемами, которые им создали украинские силы. Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что украинские войска лишили возможности россиян подкреплять свои силы.

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Россияне изменили тактику

На приостановление активного наступления врага на Покровском направлении повлияло несколько факторов. В частности, удачные ротации украинских сил, которые находятся на этом направлении, а также создание ВСУ, хоть и с большим риском, определенных ловушек для россиян, которые сработали.

Оказалось, что логистические тылы врага не готовы к стремительным наступательным действиям российских войск. Под Покровском логистика не успевала за передовыми отрядами противника, которые развивали наступление на город,

– объяснил Мусиенко.

Движение россиян уперлось, против них начали действовать украинские силы, которые стали стабилизировать фронтальную лобовую часть в районе Новогродовки. Враг, по его словам, осознал, что можно дальше продвигаться на Покровск, но он не успевает развивать фланговые операции.

Когда логистика не успевает, противник упирается и входит в бои за город в районе застройки несколько ослабленными. Поэтому россияне изменили тактику и начали развивать фланговые операции,

– заметил он.

Из-за того, что противник теперь будет продвигаться именно на Кураховском направлении с востока и с севера, бои за города Селидово, Украинск – дальше на юг – демонстрируют, что для него это становится приоритетным участком. Враг, по мнению Мусиенко, будет пытаться прорываться на Курахово, далее развивать фланговую операцию и атаку с юга на Покровск.

Это будет операция охвата города только широкими флангами, а с севера будет фланг несколько уже, поэтому россияне двигаются на Мирноград. Враг хоть и изменил тактику, все равно пытается идти на Покровск, только теперь – фланговыми атаками – и через преимущественно степную местность без крупных населенных пунктов. По мнению россиян, так, вероятно, им будет легче прорываться,

– предположил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Поэтому это откладывает бои за сам город Покровск по крайней мере до конца осени – начала зимы. Генеральная битва за город, как отметил он, еще будет иметь подготовительный этап со стороны врага.

"Однако решающей в войне должна быть весенняя кампания 2025 года. Летом вероятно постепенно выйдем на определенный трек, в том числе и переговорный, но надеюсь исключительно на условиях Украины, которые будут учтены согласно украинскому мирному плану", – отметил Александр Мусиенко.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан отметил, что украинским силам удалось остановить продвижение противника на Покровском направлении благодаря тому, что они были усилены новыми бригадами. В то же время на этом участке фронта не хватает техники и боеприпасов.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте