Об этом 24 Каналу рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что украинским защитникам придется в ближайшее время крепко держать позиции и, возможно, маневрировать. Также британская разведка считает, что вскоре враг замедлит свое продвижение, когда начнет двигаться в жилых застройках города.

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Это позволит разбалансировать силы врага

Для того чтобы сдержать продвижение россиян, украинскому командованию приходится принимать нестандартные решения для ликвидации наступательного потенциала врага.

Украинские силы, по мнению Маломужа, должны наносить по россиянам удары с флангов.

Это нестандартные решения, о которых говорил Сырский. Там, где враг пытается окружить наши силы, готовятся украинские спецподразделения, чтобы нанести ему удар по тылам. Такие удары дезориентируют противника, как это произошло на Курщине. Таким образом ВСУ будут ликвидировать войска врага, которые он бросает на убой,

– подчеркнул он.

В то же время россияне выполняют указание Владимира Путина, не отвлекаясь на другие направления фронта, продвигаться на Покровском, Торецком, Краматорском направлениях, чтобы полностью завоевать Донецкую область.

Противник всеми способами пытается выполнить приказ Путина, но россиянам это не удается. Именно поэтому враг несет огромные потери среди военных частей, которые имеют опыт боевых действий. Теперь россияне подтягивают туда необстрелянные войска,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Также Путин, по его мнению, теряет свой авторитет, ведь не может отстоять российские территории в Курской области. Он не дает команды снимать войска с основных стратегических направлений и направлять их на Курщину.

Это может привести к тому, что украинские силы не только будут удерживать ситуацию на Курском направлении, но и нанесут удары на других участках фронта, где враг их не ожидает. Эта стратегия, как он считает, позволит разбалансировать врага как в России, так и на оккупированных территориях.

"Поэтому держим позиции на Покровском направлении. Еще будет трудно несколько недель, а в перспективе враг не имеет мощных резервов для наступления. Тогда украинские силы перейдут от активной обороны к контратакам, а впоследствии – к наступательным операциям, если не в этом секторе, так в других", – отметил Николай Маломуж.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте