Об этом 24 Каналу рассказал OSINT аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что россияне перебросили на Курщину бригады из под Часового Яра, а также из Запорожья и Харьковщины. Однако это не остановило продвижение украинских сил.

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Как избежать худшего сценария

В то же время ситуация, которая складывается на Покровском направлении, может свидетельствовать о том, что 31 августа и 1 сентября россияне не имели серьезных достижений – взятия населенных пунктов или высот именно в направлении Покровска, Мирнограда.

Ранее, когда начиналось наступление на Покровск, противник, по его словам, продвигался сразу по 3 – 4 направлениям. В последние же дни – только по одному. Сейчас россияне сконцентрировали свои силы возле города Селидово и села Галициновка, что вблизи Карловки.

Это может свидетельствовать о том, что россияне перебросили силы из Донецкой области, и уже не имеют такого ресурса, как раньше,

– отметил военный обозреватель.

Если темп продвижения россиян останется таким же, то в перспективе их наступление может замедлиться еще до возможного входа в Покровск и Мирноград. Также возможна остановка врага в Селидово вблизи Украинска.

Однако если россияне найдут несколько новых бригад и бросят их на это направление, то вероятно случится более негативный сценарий. Однако события последних дней дают надежду на позитив,

– подчеркнул он.

Также, по его мнению, Украине вероятно удастся избежать худшего сценария, если наше военно-политическое руководство определит Донецкое направление приоритетным относительно его обороны и отсюда не будут выводиться одни из самых боеспособных бригад.

"При условии качественной обороны на рубежах, которая уже сейчас готовится вблизи Покровска, и наличии всех необходимых огневых средств и достаточного количества личного состава, можно говорить о возможном удержании Покровска и его агломерации. Однако это будет зависеть от того, как Украина установит приоритеты", – отметил Виталий Кононученко.

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