Про це 24 Каналу розповів OSINT аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зазначивши, що росіяни перекинули на Курщину бригади з під Часового Яру, а також із Запоріжжя та Харківщини. Однак це не зупинило просування українських сил.

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Як уникнути найгіршого сценарію

Водночас ситуація, яка складається на Покровському напрямку, може свідчити про те, що 31 серпня та 1 вересня росіяни не мали серйозних здобутків – взяття населених пунктів чи висот саме в напрямку Покровська, Мирнограда.

Раніше, коли починався наступ на Покровськ, противник, за його словами, просувався одразу по 3 – 4 напрямках. В останні ж дні – лише по одному. Зараз росіяни сконцентрували свої сили біля міста Селидове та села Галицинівка, що поблизу Карлівки.

Це може свідчити про те, що росіяни перекинули сили з Донеччини, і вже не мають такого ресурсу, як раніше,

– зауважив військовий оглядач.

Якщо темп просування росіян залишиться таким самим, то в перспективі їхній наступ може сповільнитись ще до можливого входу до Покровська та Мирнограда. Також можлива зупинка ворога в Селидовому поблизу Українська.

Проте якщо росіяни знайдуть кілька нових бригад та кинуть їх на цей напрямок, то імовірно, що станеться більш негативний сценарій. Однак події останніх днів дають сподівання на позитив,

– підкреслив він.

Також, на його думку, Україні імовірно вдасться уникнути найгіршого сценарію, якщо наше військово-політичне керівництво визначить Донецький напрямок пріоритетним щодо його оборони і звідси не будуть виводитись одні з найбільш боєздатних бригад.

"За умови якісної оборони на рубежах, яка вже зараз готується поблизу Покровська, та наявності всіх потрібних вогневих засобів і достатньої кількості особового складу, можна говорити про можливе утримання Покровська та його агломерації. Однак це залежатиме від того, як Україна встановить пріоритети", – зазначив Віталій Кононученко.

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