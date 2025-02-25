Тяжелой ситуация остается на Харьковщине и Курщине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, отметив, что ухудшение ситуации становится настоящей пощечиной для кремлевской идеологии.

Смотрите также Где на карте расположена Успеновка, откуда ВСУ вытеснили россиян

Проблемы оккупантов на фронте

По словам политолога, на Покровском направлении уже 5 дней подряд ситуация не меняется в пользу оккупантов. Несмотря на усиленные вражеские штурмы украинские военные отбивают позиции. Кроме того, ВСУ выбили россиян с трассы Покровск – Бахмут и освободили село Песчаное.

Я бы не сказал, что это начало контрнаступления. Однако кое-где на Покровском направлении врага не просто остановлено на 5 дней, он получает пощечины, пинки, его иногда выбивают с его же позиций,

– подчеркнул он.

Из-за этого ситуация на фронте для россиян ухудшается. Сазонов отметил, что под Покровском они фактически "сворачивают себе шею".

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Между тем активные бои также продолжаются на Купянском направлении, который, по убеждению политолога, не является перспективным для врага. Чтобы оккупанты там не делали, смысла в этом нет. "Горячо" также на Харьковщине и Курщине.

Однако Сазонов добавил, что наступать везде, как этого хотели оккупанты, не удается. Поэтому вся российская имперская система и идеология начинает медленно рассыпаться.