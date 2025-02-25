Важкою ситуація залишається на Харківщині та Курщині. Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що погіршення ситуації стає справжнім ляпасом для кремлівської ідеології.

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Проблеми окупантів на фронті

За словами політолога, на Покровському напрямку вже 5 днів поспіль ситуація не змінюється на користь окупантів. Попри посилені ворожі штурми українські військові відбивають позиції. Крім того, ЗСУ вибили росіян з траси Покровськ – Бахмут та звільнили село Піщане.

Я б не сказав, що це початок контрнаступу. Однак подекуди на Покровському напрямку ворога не просто зупинено на 5 днів, він отримує ляпаси, стусани, його подекуди вибивають з його ж позицій,

– наголосив він.

Через це ситуація на фронті для росіян погіршується. Сазонов зауважив, що під Покровськом вони фактично "звертають собі шию".

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Тим часом активні бої також тривають на Куп'янському напрямку, який, за переконанням політолога, не є перспективним для ворога. Щоб окупанти там не робили, сенсу в цьому немає. "Гаряче" також є на Харківщині та Курщині.

Однак Сазонов додав, що наступати скрізь, як цього хотіли окупанти, не вдається. Через це вся російська імперська система та ідеологія починається поволі розсипатись.