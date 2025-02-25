Де розташоване це село на Покровському напрямку, показує 24 Канал.
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Де розташована Успенівка
Ще наприкінці грудня 2024 року військові повідомляли, що українська армія активно обороняється і відбиває атаки на околицях Успенівки. Тоді ж з'являлася інформація про оточення, але її спростували, зазначивши, що наші підрозділи були виведені заздалегідь.
Росіянам вдалося просунутися в цьому селі на початку лютого, повідомляли аналітики Deep State.
На щастя, після декількох тижнів боїв ЗСУ вибили окупантів з Успенівки.
Де розташована Успенівка: дивіться на карті
Село Успенівка розташоване у Покровській громаді. До Покровська – трохи більше 10 кілометрів.
До війни у цьому населеному пункті проживали близько 400 людей.
Де розташоване село Успенівка: дивіться на карті
Нагадаємо, що за добу 24 лютого на фронті було зафіксовано 98 боєзіткнень. Найбільше із них, а саме 28 штурмових дій, росіяни здійснили на Покровському напрямку.