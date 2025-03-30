Более того, оккупанты пытаются перерезать логистические пути украинских военных. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что ВСУ активно противодействуют.
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Где враг сосредоточил до 100 тысяч военных
По словам военного эксперта, россиянам не удалось оккупировать Покровск, ведь Силы обороны Украины уничтожили большое количество их ресурса – от личного состава до техники. После этого враг сосредоточил свои силы в Курской и Белгородской областях, но сейчас снова вернулся к Покровскому направлению.
Снова восстановить наступление, зайти на фронт и наносить удары – затратно. Поэтому россияне сейчас перерезают логистические пути и южнее Покровска, и севернее (населенный пункт Мирноград),
– объяснил он.
Именно на Покровском направлении и рядом с ним оккупанты сконцентрировали до 100 тысяч своих военных. Романенко отметил, что ВСУ удается разрушать реализацию планов врага.
Покровское направление: смотрите на карте
Сейчас враг активно действия южнее Покровска, а именно в районе Константинополя. Его захват может перерасти в оперативный уровень продвижения противника в Днепропетровскую область.
Кстати, Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и Харьковщине. Кремль планировал сделать это раньше, но ему помешала операция ВСУ на Курщине.