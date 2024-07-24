Отмечается, что наши защитники пытаются выбить оккупантов из этого населенного пункта.

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Какова ситуация возле села Прогресс на Покровском направлении

Как отметили в ОСУВ "Хортица", подразделения вражеских российских войск в районе Прогресс находятся под огневым поражением Сил обороны Украины.

Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои,

– говорится в сообщении.

Что происходит вблизи села Прогресс: смотрите на карте

К слову, там также сообщили, что ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности "Хортицы", где в частности ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.

Военнослужащие держать оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки.