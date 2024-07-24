Зазначається, що наші захисники намагаються вибити окупантів із цього населеного пункту.

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Яка ситуація біля села Прогрес на Покровському напрямку

Як зазначили в ОСУВ "Хортиця", підрозділи ворожих російських військ в районі Прогрес перебувають під вогневим ураженням Сил оборони України.

Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої,

– ідеться в повідомленні.

Що відбувається поблизу села Прогрес: дивіться на карті

До слова, там також повідомили, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності "Хортиці", де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна.

Військовослужбовці тримати оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки.