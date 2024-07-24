Завдяки кількісній перевазі, Росія має можливість розтягнути свої сили по лінії фронту та залишатись активними. Експерт Центру оборонної стратегії та полковник запасу Віктор Кевлюк у розмові з 24 Каналом пояснив, де чекати нових боїв.

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Де в росіян є успіхи

Російським військовим на кількох напрямках вдається просуватися. Для цього вони не шкодують сил та засобів.

Російське командування в Україні використовує тактику "тисячі порізів", завдаючи одночасно величезної кількості ударів на різних напрямках. Це дозволяє противнику бути гнучким в ухваленні рішення щодо того, де розвинути успіх. Бо резерви у них обмежені,

– наголосив Віктор Кевлюк.

Наразі успіх росіян можна помітити в районі на Покровському напрямку. Зокрема, якщо російським військовим вдасться вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка, це стане великою оперативною проблемою для Сил оборони.

Ситуація на Покровському напрямку

"Інший напрямок – Куп'янський, де в районі Піщаного противник намагається вийти на берег річки Оскіл. Якщо йому це вдасться, він "розсіче" на дві половини ОСУВ "Хортиця". Це може стати ще однією великою оперативною проблемою", – зазначив полковник запасу.

Росіяни просуваються біля Піщаного / дивіться на карті

Є іще один небезпечний напрямок. Ворог достатньо активний у Запорізькій області, навіть наростив там своє угрупування. Його чисельність – близько 90 тисяч військових. Крім того, збільшилась кількість російського контингенту на Придніпровського напрямку, неподалік Херсона.

"Літню кампанію вони завершувати не збираються. На цих чотирьох напрямках варто очікувати активних дій", – додав Кевлюк.

Зауважимо, що дії російської армії призводять до їхніх чималих втрат. Так, за минулу добу Сили оборони знищили 1140 окупантів. А загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення вже перетнули позначку у 570 тисяч.