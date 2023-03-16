Об этом 24 Каналу рассказал PR директор work.ua Максим Пилипенко. По его словам, от довоенного уровня рынок труда восстановился на 66%, а количество вакансий постепенно увеличивается.

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Появляется положительная динамика

Максим Пилипенко рассказал, что по состоянию на 15 марта 2023 года есть более 66 тысяч вакансий по Украине, а это равняется 66% от довоенного уровня.

Первый рекорд роста количества вакансий был установлен в январе 2023 года, а дальше начался постоянный рост.

"Работы становится больше, конкуренция среди соискателей постепенно снижается, и есть возможность находить работу и трудоустраиваться", – отметил Пилипенко.

Возрастает ли уровень заработных плат

PR директор work.ua отметил, что с начала полномасштабного вторжения и в течение всего 2022 года средний уровень зарплат держался на уровне 15 тысяч гривен в месяц, а в феврале 2023 был замечен сдвиг и уровень средней зарплаты поднялся до 16 тысяч гривен.

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Причиной этого стало приспособление бизнеса к условиям, которые сложились в Украине.

"Рынок стабилизируется, бизнесы приспособились к имеющимся условиям. Соискатели и сотрудники также приспособились. Все ждали этого роста зарплат и сейчас оно произошло, мы видим, что происходит с ценами и работодатели также это понимают и поэтому пересмотрели зарплаты", – сказал Максим. Пилипенко.

В какой категории больше выросли зарплаты

По словам PR директора work.ua, наибольший рост произошел в следующих категориях:

Недвижимость – 30 тысяч гривен:

Транспорт, автобизнес – 22,500 гривен:

Продажи, закупки – 20 тысяч гривен.

Война все обрушила

Максим Пилипенко рассказал, что в феврале 2022 года количество вакансий было на уровне 100 тысяч, но после полномасштабного вторжения этот показатель резко обвалился до 6 тысяч по Украине, то есть в 15 раз.

В течение года рынок труда постепенно восстанавливался и достиг отметки в 66 тысяч вакансий.

Большое количество украинцев выехало за границу, ВПЛ стало около 7 миллионов граждан, около 1 миллиона украинцев сейчас защищают страну и мы понимаем, что эти люди это те, кто были на рынке труда, а сейчас кто заграницей, кто защищает Украину,

– сказал Пилипенко.

По его словам, работодатели уже отмечают возможность нехватки квалифицированных кадров. За год полномасштабной войны объем рынка труда частично снизился и снизилось количество соискателей.

Через компании уже думают над тем, как обучать сотрудников и помогать им развиваться внутри компании, и того же ожидают от соискателей. В компаниях приоритет будут предоставлять тем соискателям, которые готовы учиться, переучиться и открыто относиться к новому.

Кого ищут больше всего

Пилипенко рассказал, какие вакансии сейчас самые популярные:

Менеджер по продажам;

Продавец-консультант;

Водитель;

Бухгалтер;

Повар.

По этим должностям всегда можно найти работу. Также рост количества вакансий произошел в сфере логистики, медицины, строительства и охраны.

В измерении специальностей количество вакансий выросло для садоводов, дизайнеров интерьера и инженеров по пожарной безопасности.

"В весну рынок труда входит с желанием создавать, восстанавливать и делать Украину красивой", – подчеркнул Пилипенко.

Чего ждать в 2023 году

PR директор work.ua выделил несколько моментов специфики рынка труда в 2023 году. Он отметил, что рынок начал восстанавливаться и стало расти количество вакансий, что является положительным моментом.

Также компаниям не хватает квалифицированных кадров, но это большая возможность для соискателей, ведь компании готовы обучать и брать мотивированных соискателей для работы с возможностью обучения.

Кроме этого, в Украине остро встала проблема психической усталости из-за войны и это понимает большинство компаний. Поэтому в 2023 году, по словам Максима Пилипенко, работодатели будут вкладываться в программы поддержки работников.

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