Про це 24 Каналу розповів PR директор work.ua Максим Пилипенко. За його словами, від довоєнного рівня ринок праці відновився на 66%, а кількість вакансій поступово збільшується.

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З'являється позитивна динаміка

Максим Пилипенко розповів, що станом на 15 березня 2023 є понад 66 тисяч вакансій по Україні, а це дорівнює 66% від довоєнного рівня.

Перший рекорд зростання кількості вакансій був встановлений в січні 2023, а далі почалось постійне зростання.

"Роботи стає більше, конкуренція серед шукачів поступово знижується, і є можливість знаходити роботу та працевлаштовуватись", - зазначив Пилипенко.

Чи зростає рівень заробітних плат

PR директор work.ua зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення та протягом усього 2022 року середній рівень заробітних плат тримався на рівні 15 тисяч гривень на місяць, а в лютому 2023 було помічено зрушення й рівень середньої зарплати піднявся до 16 тисяч гривень.

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Причиною цього стало пристосування бізнесу до умов, які склались в Україні.

"Ринок стабілізується, бізнеси пристосувались до умов, які є. Шукачі та співробітники також пристосувались. Всі чекали на це зростання зарплат і зараз воно відбулось, ми бачимо, що відбувається із цінами й роботодавці також це розуміють й тому переглянули зарплати", – сказав Максим Пилипенко.

В якій категорії найбільше зросли зарплати

За словами PR директора work.ua найбільше зростання відбулось в таких категоріях:

Нерухомість – 30 тисяч гривень:

Транспорт, автобізнес – 22,500 гривень:

Продажі, закупівлі – 20 тисяч гривень.

Війна все обвалила

Максим Пилипенко розповів, що в лютому 2022 кількість вакансій була на рівні 100 тисяч, але після повномасштабного вторгнення цей показник різко обвалився до 6 тисяч по Україні, тобто в 15 разів.

Протягом року ринок праці поступово відновлювався й досяг позначки 66 тисяч вакансій.

Велика кількість українців виїхала закордон, ВПО стало близько 7 мільйонів громадян, близько 1 мільйона українців наразі захищають країну й ми розуміємо, що ці люди це ті, хто були на ринку праці, а зараз хто закордоном, хто захищає Україну,

– сказав Пилипенко.

За його словами, роботодавці вже відзначають можливість нестачі кваліфікованих кадрів. За рік повномасштабної війни обсяг ринку праці частково знизився й також знизилась кількість шукачів.

Через компанії вже думають над тим, як навчати співробітників та допомагати їм розвиватись всередині компанії й того ж очікують від шукачів. У компаніях пріоритет надаватимуть тим шукачам, які готові навчатись, перенавчатись та відкрито ставляться до нового.

Кого шукають найбільше

Пилипенко розповів, які вакансія зараз найпопулярніші:

Менеджер з продажу;

Продавець-консультант;

Водій;

Бухгалтер;

Кухар.

За цими посадами завжди можна знайти роботу. Також зростання кількості вакансій відбулось у сфері логістики, медицини, будівництва та охорони.

У вимірі спеціальностей кількість вакансій зросла для садівників, дизайнерів інтер'єру та інженерів з пожежної безпеки.

"У весну ринок праці входить із бажанням створювати, відбудовувати й робити Україну красивою ", – підкреслив Пилипенко.

Чого очікувати у 2023 році

PR директор work.ua виділив декілька моментів специфіки ринку праці в 2023 році. Він відзначив, що ринок почав відновлюватись й почала зростати кількість вакансій, що є позитивним моментом.

Також компаніям не вистачає кваліфікованих кадрів, але це є великою можливістю для шукачів , адже компанії готові навчати та брати вмотивованих шукачів для роботи з можливістю навчання.

Окрім цього в Україні гостро постала проблема психічної втоми через війну й це розуміє більшість компаній. Тому у 2023 році, за словами Максима Пилипенка, роботодавці будуть вкладатись у програми підтримки працівників.

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