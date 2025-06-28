Российские солдаты неохотно идут на это. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Россияне применяют тактику "мясных штурмов"

Оккупанты возвращаются к тактике "мясных штурмов" под Покровском и Константиновкой. Испытывают такую тактику и в Сумской области.

Как-то "мясо" не очень хочет идти в посадки, усеянные трупами других россиян,

– отмечает Коваленко.

Он добавляет, что на фронте сейчас сложно, но на ряде участков нашим воинам удается сорвать планы россиян благодаря профессиональным действиям и усилиям.

Добавим, что оккупанты пытаются вернуть контроль над селом Котлино в Донецкой области, но их ликвидируют при попытках проникновения. Украинские защитники уничтожили укрытие противника в селе, 152 ОЕБр опубликовала кадры уничтожения.

Напомним, Силы беспилотных систем показали эффектные кадры уничтожения переправ и мостов через реку Жеребец в Луганской области. Через нее оккупанты хотят переправить резервы для сил, пытающихся форсировать Оскол.

Эта водная преграда служит естественным щитом, сдерживая врага от прорыва в направлениях Харьковского и Покровского участков фронта.