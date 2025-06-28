Російські солдати неохоче йдуть на це. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Росіяни застосовують тактику "м'ясних штурмів"

Окупанти повертаються до тактики "м'ясних штурмів" під Покровськом та Констянтинівкою. Випробовують таку тактику і на Сумщині.

Якось "м'ясо" не дуже хоче йти в посадки, всіяні трупами інших росіян,

– зазначає Коваленко.

Він додає, що на фронті зараз складно, але на низці ділянок нашим воїнам вдається зірвати плани росіян завдяки професійним діям і зусиллям.

Додамо, що окупанти намагаються повернути контроль над селом Котлине на Донеччині, але їх ліквідують при спробах проникнення. Українські захисники знищили укриття противника в селі, 152 ОЄБр опублікувала кадри знищення.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем показали ефектні кадри знищення переправ та мостів через річку Жеребець на Луганщині. Через неї окупанти хочуть переправити резерви для сил, що намагаються форсувати Оскіл.

Ця водна перешкода слугує природним щитом, стримуючи ворога від прориву в напрямках Харківської та Покровської ділянок фронту.