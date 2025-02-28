Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой рассказал, что российские войска продолжают штурмовать на Сумщине пехотными группами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что происходит на Сумщине

Дмитрий Лиховий рассказал об актуальной ситуации в Сумской области. Он также охарактеризовал действия наших военных там.

Силы обороны Украины принимают все меры, чтобы не допустить перерезания Россией нашей логистики,

– сказал он.

По словам представителя, боевые действия в этом районе продолжаются. Ранее в ЦПД рассказали, что российские ДРГ действуют в приграничных районах Сумской области, но серьезных прорывов нет. Ситуация вблизи Новенького является локальной, и российские заявления о "наступлении на Сумы" является частью пропаганды.

Россияне пытаются повлиять на логистику Сил обороны Украины, но украинские военные принимают меры для противодействия.