Офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко, находящийся вместе со своим подразделением в лесах возле Кременной, отметил, что оккупанты 2 дня назад активизировались. А затем прошла массированная артподготовка. Также враг применил танки и броню. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Ситуация достаточно сложная

По его словам, чтобы не потерять личный состав, украинские военные немного отошли с нескольких позиций на уже заготовленные.

Враг пытается наступать, применяя пехоту, но мы даем достойный отпор. К сожалению, несколько побратимов погибли. Оккупанты применяют танки, минометы, АГС, иногда ракеты более дальнего действия. Поэтому ситуация достаточно сложная, как и на любом участке фронта. Но держимся и держим строй,

– подчеркнул офицер Нацгвардии.

По его информации, враг усиливает количество пехоты в этом направлении. Личный состав россиян в Кременной расселяют куда возможно – в помещения, жилые постройки – по максимуму.

"Какое их количество – не могу сказать, но, действительно, их очень много заезжает в Кременную. Поэтому пехоту они будут также применять. Они ведь не учитывают количество людей, которые погибнут – пойдут на концерт в Кобзона", – заметил он.

По его мнению, с пехотой у оккупантов проблем нет. Но насколько она прошла обучение и обрела навыки, это уже другой вопрос.

"Глобально пехота ничего не сделает, если не будет брони и другого вооружения. Но на каких-то участках продавить и нанести урон нам в личном составе могут. Для нас важен каждый человек, а для них – нет", – отметил Дорошенко.

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Украинские военные нуждаются в нашей помощи

Также Александр Дорошенко рассказал, в какой помощи нуждаются военные.

На том направлении, где мы расположены, нужны танки в большом количестве, противотанковое оружие, пулеметы. Артиллерии тоже слишком много не бывает. Также новые иностранные машины для разминирования,

– заметил он.

Также в помощи нуждается непосредственно подразделение Александра Дорошенко.

Нам на дежурство нужно ехать 30 – 40 километров по лесной местности. К тому же она практически вся простреливается. Поэтому машины очень часто выходят из строя. Сейчас у нас 3 машины на ремонте. Один внедорожник после попадания танка. Требуются средства на их ремонт,

– сообщил он.

По его словам, на этих машинах перевозится личный состав на дежурство, эвакуируются раненые, доставляются БК. Поэтому эти автомобили жизненно необходимы нашим военным.

Пострадавший от попадания танка внедорожник / Facebook Александр Дорошенко

Обратите внимание! Присоединиться к сбору средств на ремонт автомобилей можно, перечислив средства на карту: 5375 4114 2173 8233 Монобанк Александр Дорошенко

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