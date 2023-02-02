Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что инициатива полностью находится на стороне ВСУ.

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Кременная надежно стоит

По его словам, на прошлой неделе украинские военные деоккупировали населенный пункт Новоселовское и закрепились на позициях.

Противник круглосуточно проводит ударно штурмовые действия, пытается отбить этот населенный пункт. Но его замысел был раскрыт. И ударная группировка противника была уничтожена,

– отметил он.

Военнослужащий подчеркнул, что в Кременной враг накопил технику, живую силу, артиллерийские средства, боеприпасы и оказывает активное огневое влияние по нашим позициям. За счет штурмовых групп пытается выбить с передних позиций, чтобы потом развивать это наступление.

"Но ему это не удается. Кременная сейчас надежно стоит", – заметил Федоренко.

Враг сменил тактику

Однако он предположил, что врагу есть чем и кем воевать. Вопрос в соотношении живой силы и техники.

"Такого количества бронированной техники, танков, которое было 24 февраля прошлого года, сейчас у врага нет. Поэтому он изменил тактику применения. Понимая, что у него есть проблемы в изготовлении, поставке и накопления техники, он пытается ее заменить живой силой, которой у противника более чем достаточно", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.

ВСУ готовы к вызовам

Он также рассказал о военной подготовке оккупантов.

Противник прошел 3-месячную подготовку, боевое слаживание, должен получить все необходимые военные навыки и выстроить взаимодействие для совершения ударно-штурмовых действий. Штурмовики отбираются из добровольцев, подходящих по возрасту и физическим данным,

– отметил Федоренко.

По его словам, они мотивированы тем, что их семьи в России будут получать социальные гарантии и материальное вознаграждение. Но никакие обязательства российской стороной относительно своих мобилизованных не были выполнены – это подтверждали попадавшие в плен оккупанты.

"Такой личный состав противник накапливает, но сказать, что он качественный и высоко подготовленный, невозможно. Но он будет совершать штурмовые действия и будет пытаться выбивать нас с позиций. Понимая это, мы готовы к таким вызовам", – подчеркнул Юрий Федоренко.

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Оккупанты подтягивают силы

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко подробнее рассказал о ситуации вблизи Кременной и Сватового, где продолжаются активные боевые действия.

"У Кременной наибольшая концентрация российских войск на линии фронта. В целом инициатива на стороне ВСУ. Хотя россияне атакуют уже освобожденные населенные пункты (больше по направлению Сватового), успеха особого не имеют. Однако они подтягивают силы с тылов на линию фронта. И также ожидается новая волна террора в отношении местных жителей для привлечения луганчан в российские оккупационные войска», – отметил он.

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