Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко. Він підкреслив, що ініціатива повністю на боці ЗСУ.

Зверніть увагу Щодня росіяни намагаються підходити, – нацгвардієць про бої поблизу Кремінної

Кремінна надійно стоїть

За його словами, на минулому тижні українські військові деокупували населений пункт Новоселівське і закріпились на позиціях.

Противник цілодобово проводить ударно штурмові дії, намагається відбити цей населений пункт. Але його задум був розкритий. І ударне угруповання противника було знищено,

– зазначив він.

Військовослужбовець наголосив, що в Кремінній ворог накопичив техніку, живу силу, артилерійські засоби, боєприпаси і проводить активний вогневий вплив по наших позиціях. За рахунок штурмових груп намагається вибити з передніх позицій для того, щоб потім розвивати цей наступ.

"Але йому це не вдається. Кремінна зараз надійно стоїть", – зауважив Федоренко.

Ворог змінив тактику

Проте, він припустив, що ворогу є чим і ким воювати. Питання у співвідношенні живої сили та техніки.

"Такої кількості броньованої техніки, танків, яка була 24 лютого минулого року, зараз у ворога немає. Тому він змінив тактику застосування. Розуміючи, що у нього є складнощі у виробленні, постачанні на фронт і накопиченні техніки, він намагається її замістити живою силою, якої в противника більш ніж достатньо", – підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

ЗСУ готові до викликів

Він також розповів щодо військового вишколу окупантів.

Противник пройшов 3-місячну підготовку, бойове злагодження, мав здобути всі необхідні військові навички та вилаштувати взаємодію для вчинення ударно-штурмових дій. Штурмовики відбираються з-поміж добровольців, що підходять за віком та фізичними даними,

– зазначив Федоренко.

За його словами, їх мотивують тим, що їхні сім'ї в Росії будуть отримувати соціальні гарантії та матеріальне винагородження. Але жодні зобов'язання російською стороною щодо своїх мобілізованих не були виконані – це підтверджували окупанти, що потрапляли в полон.

"Такий особовий склад противник накопичує, але сказати, що він якісний і високо підготовлений, неможливо. Але він буде вчиняти штурмові дії і буде намагатися вибивати нас з позицій. Розуміючи це, ми готові до таких викликів", – наголосив Юрій Федоренко.

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Окупанти підтягують сили

Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко детальніше розповів про ситуацію поблизу Кремінної та Сватового, де тривають активні бойові дії.

"Біля Кремінної найбільша концентрація російських військ на лінії фронту. В цілому ініціатива на боці ЗСУ. Хоча росіяни атакують вже звільнені населені пункти (більше на напрямку Сватового), успіху особливого не мають. Проте вони підтягують сили з тилів на лінію фронту. І також очікується нова хвиля терору щодо місцевих мешканців для залучення луганчан до російських окупаційних військ", – зауважив він.

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