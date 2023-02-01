Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Віталій Біляк. Генштаб повідомляє, що на Луганщині окупантів як-небудь латають і женуть на фронт.

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Ситуація важка

Біляк зазначив, що ситуація на напрямку Сватове – Кремінна важка, але контрольована. Треба, щоб усі пам'ятали, якою ціною дається кожен день на Донбасі, на Східних рубежах, у країні, у який рік уже йде війна. Кожен день дається дуже важкою ціною.

Резерви росіян колосально великі. Ситуація дуже важко. Тривають позиційні стрілецькі бої. Тобто, артилерія ворога, ворожі танки, дрони-камікадзе просто накривають наші позиції. Після обстрілів хлопцям доводиться брати в руки ще й автомат і відбивати атаки росіян, які повзуть на наші позиції,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що росіяни вважають, що в нас немає живих, після того, як відпрацювала їхня артилерія й танки, але, на превеликий жаль для них, ми їх зустрічаємо з окопів, на відстані 10 – 20 метрів.

Потреби військових на напрямку

За словами військовослужбовця ЗСУ, у наших підрозділів є велика нестача артилерії, особливо снаряди 120-мм до міномета. Якщо в когось є змога допомогти, бійці будуть дуже вдячні за допомогу. Також їм потрібна антидронова гармата, бо ворог корегує роботу своїх танків і артилерії з БпЛА.

"Якщо б хтось міг подарувати нам антидронову гармату, ми були б дуже вдячні від душі. Було б дуже приємно нам", – наголосив Біляк.

Біляк про те, що відбувається на напрямку Сватове – Кремінна: дивіться відео

Сили ворога

Як він зазначив, у Донецькій області його угруповання зустрічалось з російським спецпідрозділом "Барс". Це мобілізовані люди, які мали бойовий досвід. Є ПВК "Вагнера", багато мотострілецьких дивізій, російських десантно-штурмових військ.

Звісно, в першу чергу йде піхота, разом з ПВКшниками. Позаду вже йдуть специ. Позаду – це на відстані 5 метрів. Тобто, невеликими групами, у складі 10 – 20 людей, ідуть ті, кого не шкода. Позаду – на відстані до 10 метрів ідуть 2 – 3 людини, які контролюють увесь процес,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

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